POL-OL: +++Auseinandersetzungen in der Oldenburger Fußgängerzone+++

Oldenburg (ots) - In der Nacht zum heutigen Freitag mussten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bokel-Augustfehn, Nordloh-Tange und Apen gleich zwei Brände von Carports in der Ortschaft Augustfehn löschen. Gegen 02:35 Uhr wurde durch eine Nachbarin ein Carportbrand an der Hauptstraße in Augustfehn bemerkt. Dem Eigentümer gelang es, das Feuer in dem ca. 15 qm großen Carport eigenständig zu löschen. Die ...

mehr