POL-MA: Rauenberg, Rhein-Neckar-Kreis: Zaun einer Firma stark beschädigt; Verursacher flüchtet von der Unfallstelle; Zeugenaufruf

Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bereits am 06.04.2022 hatte ein Geschädigter sein Vespa-Roller 946 in der Tiefgarage Jahnstraße auf seinem Stellplatz abgestellt. Als er erst nach etwa sieben Wochen wieder zu dem Abstellplatz kam, stellte er am gestrigen Dienstagabend fest, dass bislang unbekannte Täter, ...

mehr