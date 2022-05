POL-MA: Mannheim-Rheinau: Sachbeschädigung aus Langeweile durch alkoholisierten 20-Jährigen; Heranwachsender hat geringe Mengen Marihuana in seiner Hosentasche

Hockenheim/A 6 (ots) - Die Kontrolle eines rumänischen Opels auf der A 6 bei Hockenheim brachte es am Dienstagnachmittag an den Tag. Der 36-jährige Beifahrer wurde von einer unterfränkischen Strafverfolgungsbehörde seit 2019 per Haftbefehl gesucht. Da er die Zahlung der Geldstrafe von 3.000.- Euro nicht bezahlen ...

mehr