Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seeweg

Wohnungseinbruch - Täter flüchten über den Balkon

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am 22.12.2021, in der Zeit von 15 Uhr bis 15.45 Uhr, durch eine auf "Kipp" stehende Balkontür in die Wohnung eines 39-jährigen Lüdinghausers auf dem Seeweg in Lüdinghausen ein. Die Täter entwendeten u.a. eine Spielekonsole, einen Computer und Bargeld.

Bereits vor der Tat fielen dem Lüdinghauser mehrere verdächtige Personen auf, die sich im Hausflur und im anliegenden Garagenhof aufhielten. Jene Personen konnten durch eine Zeugin dabei beobachtet werden, wie diese über den Balkon des Geschädigten flüchteten.

Die Personen konnten wie folgt beschrieben werden:

1 Person:

- weiblich - 16-20 Jahre - stark geschminkt - helle braune/blonde Haare im Zopf - schwarze Lederhose/Leggins - kleine weiße Tasche

2.Person

- männlich - dunkle Wollmütze - schwarzer Bart - dunkle Jacke - auffällig klein - Jacke

3.Person

- männlich - 17-18 Jahre - 1,90 Meter groß - dünn - blonde Haare (Seiten kurz, oben lang) - graue Jacke - blaue Jeans

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

