Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Brühl: Schwere räuberische Erpressung - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Freiburg-Brühl: In einem Hotel in der Eugen-Martin-Straße kam es am Donnerstag, 22.09.2022, gegen 03:50 Uhr zu einer schweren räuberischen Erpressung. Zwei bislang unbekannte Täter betraten das Hotel und forderten an der Rezeption unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Nachdem sie einen größeren Betrag Bargeld und ein Smartphone entwendeten, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Personen konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Person: männlich, normale Statur, circa 178 cm groß, ungefähr 40 Jahre alt, kurze Haare, trug eine Mütze, auffällig markante Gesichtszüge 2. Person: männlich, kräftige Statur, circa 190 cm groß, ungefähr 40 Jahre alt, kurze dunkle Haare, auffällig große Nase sowie auffällige Form der Nase

Beide Täter waren dunkel gekleidet.

Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Freiburg unter 0761/882-2880 in Verbindung zu setzen.

js

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell