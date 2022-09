POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Bad Krozingen: Brandstiftung an Kfz - Kriminalpolizei ermittelt

Freiburg (ots) - Mit sechs Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften rückte am Mittwoch, 21.09.2022 gegen 16.10 Uhr die Feuerwehr zu einem gemeldeten Brand in den Rosenweg aus. Hier erhitzte zuvor ein 38 Jahre alter Mann Öl in einem Topf zum frittieren. Das Öl fing Feuer und der Mann versuchte fälschlicherweise das Feuer mit Wasser zu löschen. Vermutlich kam es daraufhin zu einer Verpuffung in deren Verlauf die ...

