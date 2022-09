POL-FR: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Kollision zwischen Motorrad und Pkw - schwer verletzte Personen - Erstmeldung

Freiburg (ots) - Freiburg-Neuburg: Am 20.09.2022 gegen 14:30 Uhr kam es in der Stefan-Meier-Straße zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge ein beteiligter Rollerfahrer flüchtete. Der Fahrer eines Mercedes-Benz wartete verkehrsbedingt an der Einmündung zur Albertstraße, als er rechts von dem unbekannten Rollerfahrer überholt wurde. Hierbei streifte der Unbekannte ...

