Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Personenzug der Deutschen Bahn +++

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, dem 06.11.2022, gegen 11:40 Uhr kam es an dem halbseitig beschrankten Bahnübergang in der Feldlinie in Bad Zwischenahn (OT Kayhauserfeld) zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Personenzug der Deutschen Bahn. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte die 70-jährige Pkw-Fahrerin aus Rastede die rotlichtzeigende Signalanlage sowie die sich schließenden Halbschranken zu spät bemerkt, als sie die Feldlinie von Haarenstroth in Richtung Petersfehn befuhr. Der von ihr eingeleitete Bremsvorgang war nicht mehr ausreichend, sodass der Pkw die geschlossene Halbschranke durchbrach und auf den Gleisen zum Stehen kam. Der inzwischen von links aus Richtung Oldenburg herannahende Zug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass er schließlich mit dem auf dem Bahnkörper befindlichen Pkw kollidierte. Die 70-jährige Unfallverursacherin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Der Zug sowie der Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die etwa 150 Insassen des betroffenen Personenzuges wurden evakuiert und mit Ersatzbussen zum Bahnhof Bad Zwischenahn verbracht. Der Bahnverkehr musste auf der betroffenen Wegstrecke für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig eingestellt werden.

