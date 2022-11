Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Einbrecher versuchen übers Dach einzusteigen

Zeugen gesucht

Groß-Zimmern (ots)

Über ein Dach haben noch unbekannte Täter in der Nacht zum Montag (30.-31.10.) versucht, sich gewaltsam Zugang zu den Verkaufsräumen eines Einkaufsmarktes in der Röntgenstraße zu verschaffen. Die Kriminellen rissen Teile der Dachverkleidung ab und verursachten dabei einen Schaden von mindestens 1000 Euro. Ihr Vorhaben scheiterte und sie ergriffen die Flucht. Die Kripo in Darmstadt (K21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise von Zeugen entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell