Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ungeschickter Dieb

Saale-Holzland (ots)

An einer Kennzeichenhalterung scheiterte Samstag ein Dieb in Eisenberg. Die 57-jährige Halterin meldete der Polizei am Sonntagnachmittag eine Sachbeschädigung am Stoßfänger ihres Pkw VW. Dabei ging sie zunächst davon aus, dass ein Unbekannter vor ihr Fahrzeug gefahren sei und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte. Die Überprüfung der Polizei vor Ort ergab allerdings, dass ein Unbekannter versucht haben muss, die Kennzeichenhalterung aufzuhebeln. Ob er sich dabei ungeschickt anstellte oder aber gestört wurde, zur Tatvollendung kam es jedenfalls nicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell