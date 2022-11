Polizei Homberg

POL-HR: Oberaula: Unbekannte Täter brechen in Tankstelle ein und stehlen Zigaretten

Homberg (ots)

Oberaula

Einbruch in Tankstelle Tatzeit: Nacht vom 03. - 04.11.2022 In eine Tankstelle in der Niederrheinischen Straße brachen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht ein. Sie stahlen eine größere Menge an Zigarettenpäckchen. Die Täter brachen die elektrische Eingangstür auf und gelangten hierdurch in den Verkaufsraum. Diesen durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Die Täter stahlen Zigaretten im Wert von wenigen tausend Euro. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

