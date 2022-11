Polizei Homberg

POL-HR: Wabern-Falkenberg: Sportlerheim mit verbotenen Symbolen besprüht

Homberg (ots)

Wabern-Falkenberg

Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund Tatzeit: 29.10.2022, 18:00 Uhr bis 31.10.2022, 10:30 Uhr Sachschaden in Höhe von 200,- Euro verursachten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende indem sie mehrere verbotene Symbole auf die Fassade des Falkenberger Sportheims sprühten. Die Täter begaben sich zu der Sportanlage und sprühten dort mit blauer Farbe die Buchstaben SGE, wobei der erste Buchstabe als Rune abgebildet war. Weitere Schriftzüge waren ebenfalls an die Fassade und eine Bank gesprüht. Zudem war ein Hakenkreuz in die Bank eingeritzt. Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen übernommen, Hinweise bitte an die Tel.-Nr.: 05681-7740. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

