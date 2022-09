POL-EU: Diebstahl aus Pkw verhindert

Zülpich (ots) - Heute gegen 10.30 Uhr trafen Polizeibeamte der Euskirchener Polizei die vermisste 59jährige Dame an ihrer Wohnanschrift unversehrt an. Sie begibt sich freiwillig zurück in das Zülpicher Krankenhaus. Meldung der Polizei Euskirchen vom 29.09.2022, 05.00 Uhr Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. 799-0 Fax: 02251/799-90209 E-Mail: ...

