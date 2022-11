Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf-Großropperhausen: Haustür bei versuchtem Einbruch beschädigt

Homberg (ots)

Frielendorf-Großropperhausen

Versuchter Einbruch in Wohnhaus Feststellzeit: 31.10.2022, 17:05 Uhr In ein Wohnhaus in der Knüllstraße versuchten unbekannte Täter in den vergangenen Tagen einzubrechen. Sie verursachten hierbei 500,- Euro Sachschaden. Die Täter hatten versucht die Eingangstür des Wohnhauses mit unbekanntem Werkzeug aufzubrechen, die Tür wurde dabei beschädigt. Der Schaden wurde gestern Nachmittag bemerkt, die genaue Tatzeit steht derzeit nicht fest. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

