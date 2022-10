POL-HSK: Zeuge nach tödlichem Unfall gesucht

Arnsberg (ots) - Nach einer Unfallflucht auf einem Supermarktparkplatz sucht die Polizei nach Zeugen. Der Unfall ereignete sich am 15. Juni zwischen 16:35 Uhr und 16:45 Uhr. Weitere Details zum Sachverhalt und Bilder des flüchtigen Unfallverursachers mit seiner Beifahrerin finden Sie im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/88474 Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

