Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mit Lastwagen vor der Polizei geflohen

Hochsauerlandkreis (ots)

Olsberg-Meschede

Gestern Nacht kam es zu einer Verfolgungsfahrt der Polizei mit einem Lastwagen, die von Olsberg-Antfeld nach Meschede-Klause führte und auf einem Waldweg endete. Gegen 23:00 Uhr führten Polizisten an der B480 in Olsberg-Antfeld eine Geschwindigkeitsmessung durch. Ein Holztransporter war dort zu schnell unterwegs und wurde von der Polizei angehalten. Die Polizisten sprachen den 48-jährigen Fahrer aus Finnentrop an um ihm den Geschwindigkeitsverstoß vorzuwerfen. Der setzte aber lieber seine Fahrt fort, als sich mit den Beamten zu unterhalten. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Der Lkw-Fahrer fuhr auf die Autobahn Richtung Meschede. In Bestwig fuhr der Mann dann von der Autobahn um auf der Landstraße weiter Richtung Wehrstapel zu fahren. Zwischen Wehrstapel und Heinrichstal ging es dann nach links auf einen Wirtschaftsweg und über verschiedene Waldwege in Richtung Meschede-Klause. Dort fuhr er wieder auf einen Waldweg. Im Verlauf des Weges fuhr sich der 48-jährige mit dem Lastwagen fest. Auch dann gab der Mann noch nicht auf - die Polizisten mussten die Scheibe der Fahrertür einschlagen und der Fahrer wurde aus dem Führerhaus geführt. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde er zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Weiter besteht der Verdacht, dass er unter Drogen stand. Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an. Da er auf seiner Flucht vor der Polizei mehrfach verkehrsgefährdend gefahren ist, wurde sein Führerschein sichergestellt. Nach jetzigen Erkenntnissen hat der Fahrer den Lkw ohne die vorgeschriebene Fahrerkarte bewegt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell