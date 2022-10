Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Ski-Hütte

Hochsauerlandkreis (ots)

Schmallenberg-Schanze

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die Ski-Hütte einzubrechen. Sie versuchten Türen und Fenster aufzuhebeln. Dieses misslang jedoch, sie mussten ohne Beute abziehen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell