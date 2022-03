Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Unfall mit über vier Promille und ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol verursachte ein 55-jähriger Audi-Fahrer am Mittwoch gegen 15:25 Uhr in der Bahnhofstraße in Bondorf einen Verkehrsunfall mit rund 7.000 Euro Sachschaden. Der 55-Jährige fuhr vom Parkplatz eines Supermarktes in die Bahnhofstraße ein, kam hierbei zu weit nach links und kollidierte mit dem Peugeot einer 20-Jährigen, die auf der Bahnhofstraße in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch beim 55-Jährigen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis von über vier Promille. Zudem stellten die Beamten fest, dass der 55-Jährige ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war. Er musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen.

