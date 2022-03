Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und Sachschaden von rund 6.000 Euro kam es am Mittwoch gegen 12:55 Uhr im Bereich der Bundesstraße 296 und der Kreisstraße 1042 in Herrenberg. Eine 23-jährige Lenkerin eines Mini Cooper befuhr von Mönchberg kommend die K 1042 und wollte nach links auf die B 296 einbiegen. Hierbei übersah sie mutmaßlich einen auf der B296 in Richtung Tübingen fahrenden 16-Jährigen, der sich mit seinem Motorrad auf dem Linksabbiegestreifen in Richtung K 1042 eingeordnet hatte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 16-Jährige erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen und musste durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

