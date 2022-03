Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Kuppingen: Unfallflucht im Kreisverkehr

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 5.500 Euro entstand am Mittwoch gegen 08:00 Uhr in einem Kreisverkehr im Bereich der Kreisstraße 1081 kurz vor dem Ortseingang Kuppingen. Ein 21-jähriger Hyundai-Fahrer, der von der Ortsumgehung in den Kreisverkehr fuhr, kam mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Beschilderung des Kreisverkehrs. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Eine Zeugin konnte den Unfall beobachten und verständigte die Polizei. Diese konnte im Rahmen der Fahndung den verunfallten Hyundai sowie den verantwortlichen 21-jährigen Fahrer in Kuppingen feststellen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell