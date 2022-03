Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Gefährliche Körperverletzung unter Jugendlichen

Ludwigsburg (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Ludwigsburg gegen zwei 14-Jährige sowie einen weiteren bislang noch unbekannten Jugendlichen, die am Mittwochmittag, gegen 12:40 Uhr, auf einem Spielplatz in der Schubartstraße in Ludwigsburg mit einem 15-Jährigen in Streit gerieten. Im Zuge der Auseinandersetzung traten und schlugen sie auf den 15-Jährigen ein. Nachdem sie von ihm abgelassen hatten, gingen sie in einen nahen gelegenen Lebensmitteldiscounter. Der 15-Jährige informierte unterdessen mehrere Freunde und begab sich dann ebenfalls zum Lebensmittelmarkt. Auf dem Parkplatzgelände des Marktes kam es dann zu einer weiteren Auseinandersetzung der beiden Gruppierungen. Nach dem Eintreffen der alarmierten Polizei flüchteten die Kontrahenten, es konnten jedoch noch einzelne Beteiligte gestellt werden. Der 15-jährige erlitt durch die Tritte und Schläge leichte Verletzungen. Die Ermittlungen dauern an.

