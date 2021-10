Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in abgebranntes Wohnhaus

Jünkerath (ots)

Im Zeitraum vom 07.10.2021 bis zum 17.10.2021 kam es in der Ortslage Jünkerath, in der Koblenzer Straße, zu einem Einbruch in ein von einem Brand stark beschädigtem Wohnhaus. Hier wurden mehrere Fernsehbildschirme, Lautsprecher, ein Hochdruckreiniger und zwei hochwertige japanische Sägen entwendet.

Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Prüm in Verbindung zu setzen.

