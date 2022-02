Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Einbruch in Getränkehandel

Haselünne (ots)

Samstagnacht zwischen 0 Uhr und 7.30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu dem Gelände eines Getränkelieferanten in der Straße Neuer Grund. Sie gelangten vermutlich über den Eingang in die Räumlichkeiten der Getränkeproduktion und entwendeten unter anderem ein Notebook und ein Handy. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.

