POL-OH: Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Lauterbach/Wallenrod - In der Nacht zu Dienstag (09.06.) brachen Unbekannte in der Ringstraße auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses einen Transporter auf und stahlen verschiedene Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro. Die Täter drangen über eine Schiebetür in den weißen Mercedes Sprinter ein und entwendeten einen Winkelschleifer, ein Lasermessgerät, einen Nagelschussapparat, eine Bohrmaschine, einen Bohrschrauber sowie ein Bauradio. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

