Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Mercedes beschädigt

Haren (ots)

Am Montag zwischen 12.50 und 13.50 Uhr wurde ein schwarzer Mercedes, A-Klasse, beschädigt. Das Auto war in Haren in der Nordstraße abgestellt und wurde dort von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter Tel: 0593272100 zu melden.

