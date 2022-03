Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Motorradfahrer- Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und einem Sachschaden von rund 1.500 Euro kam es am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße in Kornwestheim. Auf Höhe der Bushaltestelle "Hallenbad" wollte ein 53-jähriger Fußgänger die Fahrbahn queren. Hierbei über sah er mutmaßlich den aus dem Kreisverkehr kommenden und auf der Theodor-Heuss-Straße fahrenden 59-jährigen Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß wurden beide Unfallbeteiligte leicht verletzt und im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da beide Beteiligte widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang machten, bittet die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, Zeugen sich zu melden.

