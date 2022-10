Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrradfahrer nach Unfall gestürzt - Unfallbeteiligter geflüchtet

Hochsauerlandkreis (ots)

Olsberg

Am Dienstag gegen 17:20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Fahrradfahrer im Kreisverkehr Stehestraße / Zur Sauerlandtherme. Einer der Fahrradfahrer flüchtete nach dem Unfall. Nun sucht die Polizei Zeugen. Ein 80-jähriger Pedelec-Fahrer aus Olsberg befuhr den Kreisverkehr aus Richtung der Straße "Zur Sauerlandtherme". Er wollte den Kreisverkehr dann an der zweiten Ausfahrt in die "Stehestraße" verlassen. Ein anderer Fahrradfahrer, der den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen wollte, überholte den 80-jährigen rechts. Dabei streifte er den Lenker des 80-jährigen. Dieser kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. Der andere Radfahrer soll circa 25 Jahre alt gewesen sein und ein EBike mit breiten Reifen gefahren haben. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell