POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.02.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Hardheim: Zimmerbrand durch Mehrfachsteckdose In einem zweigeschossigen Einfamilienhaus kam es am Samstagvormittag, gegen 11 Uhr, in Hardheim zu einem Brand im Dachgeschoss. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Hardheim gelöscht werden. Ursächlich war vermutlich eine Mehrfachsteckdose, welche zwischen zwei Matratzen eingeklemmt war. Die zwei Personen, 38 und 13 Jahre, welche sich zur Brandzeit im Gebäude im Erdgeschoss aufgehalten hatten, blieben unverletzt. Durch den Brand und die starke Rauchentwicklung wurde das gesamte Inventar im Obergeschoss beschädigt, wodurch ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro entstand.

Buchen: Einbruch in Möbelgeschäft

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Möbelgeschäft in Buchen. Die Unbekannten begaben sich, zwischen 19 Uhr am Freitag und 10 Uhr am Samstag, über eine aufgehebelte Nebentür in das Gebäude und öffneten dort gewaltsam einen tragbaren Tresor. In diesem konnten die Unbekannten einen Schlüssel für einen weiteren Tresor auffinden. Durch das Öffnen des zweiten Tresors erbeuteten die unbekannten Täter Bargeld. Die Ermittlungen des Polizeireviers Buchen zur Täterschaft dauern an. Hinweise zu der Tat werden vom Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegengenommen.

Elztal: Gefährliches Überholmanöver

Auf der Bundesstraße 27 von Dallau kommend, in Fahrtrichtung Auerbach kam es am Sonntagabend gegen 19 Uhr zu einer Verkehrsgefährdung. Eine bislang unbekannte Person kam mit ihrem Fahrzeug während eines Überholmanövers bei einer Fahrbahnverengung ins Schleudern. Das Fahrzeug geriet auf die Gegenfahrbahn, welche von weiteren Verkehrsteilnehmern befahren wurde. Diese mussten aufgrund des schleudernden Fahrzeugs stark bremsen und ausweichen. Der Verursacher lenkte seinen Pkw wieder zurück auf seine Fahrspur und fuhr weiter in Richtung Auerbach. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Mosbach: Verkehrsunfall mit vier Verletzten Auf der Landesstraße 527 von Sulzbach in Fahrtrichtung Mosbach ereignete am Sonntagnachmittag um 15.45 Uhr ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Im Kurvenbereich geriet das Unfallfahrzeug, ein Honda Civic, ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem der Pkw einen Leitpfosten touchiert hatte, rutschte er quer über eine Steinmauer und prallte gegen ein Stahlgeländer. Dort kam der Honda endgültig zum Stehen. Die vier Fahrzeuginsassen, zwischen 17 und 18 Jahren, wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 3.000 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die Strecke auf beiden Seiten für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Mosbach: Sachbeschädigung an Autos

In Mosbach kam es zwischen dem 7. und dem 10. Februar 2023 wiederholt zu Sachbeschädigungen an mehreren Pkw. Die Fahrzeuge standen ordnungsgemäß auf dem Parkdeck "Altstadt" und wurden dort von unbekannten Tätern beschädigt. Die Sachschadenshöhe beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Bemerkt wurde eine der Beschädigungen während der Fahrt, als der Reifen eines Mercedes platzte. Es kam zu keinem Unfall. Die anderen beiden beschädigten Reifen konnten bereits von den Betroffenen vor Fahrtbeginn festgestellt werden. Zeugen, die Angaben zu den Sachbeschädigungen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Buchen/Mudau: Raser erwischt

Bei Geschwindigkeitskontrollen des Verkehrsdienst Tauberbischofsheim wurden am Donnerstagmittag zwei Raser erwischt. Ein 21-jähriger VW-Fahrer wurde auf der Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Walldürn mit 65 km/h zu viel, bei erlaubten 80 km/h, auf dem Tacho gemessen. Noch schneller war ein 25-Jähriger mit seinem Audi auf der Landesstraße 523 unterwegs. Er überschritt die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h um 85 km/h. Beide Fahrer müssen nun mit Anzeigen, Punkten im Fahrerlaubnisregister und einem Fahrverbot rechnen.

