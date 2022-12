Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Pedelecfahrer schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 14.12.2022 wurde ein Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße in Beckum schwer verletzt. Eine 39-jährige Beckumerin beabsichtigte mit ihrem Pkw gegen 5.30 Uhr von ihrer Ausfahrt nach links auf die Wilhelmstraße abzubiegen. Dabei kam es Zusammenstoß mit dem von links kommenden 43-jährigen Beckumer. Der Pedelecfahrer stürzte und verletzte sich. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro. Da an dem Pedelec bauliche Veränderungen vorgenommen worden waren, stellten Polizisten das Zweirad sicher.

