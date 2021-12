Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vorfahrt nicht beachtet

Schönhaide (ots)

Am Dienstag,21.12.2021 um 09:30 Uhr befuhren der 45-jährige Fahrer eines Pkw Audi die Verbindungsstraße von Schönhaide in Richtung L1361. Beim Auffahren auf die L1361 missachtet er einen vorfahrtsberechtigten Lkw, so dass es zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden und sie mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

