Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tornetze zerschnitten

Altenburg (ots)

Schmölln: Unbekannte Täter trieben ihr Unwesen im Bereich eines Fußballplatzes in der Sommeritzer Straße in Schmölln, so dass nunmehr die Altenburger Polizei ermittelt. Offenbar in der Zeit vom 15.12.2021 - 20.12.2021 hielten sich die Täter auf dem Fußballplatz auf und zerschnitten aus bislang unbekannten Gründen die beiden Netzer der dort aufgestellten Fußballtore. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Sachbeschädigern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

