POL-WAF: Beelen. Auf Wildunfall folgte Auffahrunfall

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 13.12.2022 ereignete sich gegen 7.40 Uhr ein Schulwegunfall an der Einmündung Im Grünen Grund/Flintruper Ring in Warendorf. Eine 62-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Straße Im Grünen Grund in Richtung Kardinal-von-Galen-Straße. Als die Warendorferin links auf den Flintruper Ring abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer. Der 14-Jährige befuhr mit seinem unbeleuchteten ...

