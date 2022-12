POL-WAF: Telgte. Drei Personen bei einem Auffahrunfall verletzt

Warendorf (ots) - Der lebensgefährlich verletzte Fahrer eines Verkehrsunfalls, der sich am 4.12.2022 in Wadersloh ereignet hat, verstarb am Montag, 12.12.2022 in einem Krankenhaus. Der 56-jähriger Mann befuhr gegen 14.20 Uhr mit seinem Auto die Landstraße 848 in Richtung Benninghausen. Aus ungeklärter Ursache ...

