Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Pkw fährt gegen Baum - Fahrer verstorben Nachtrag zur Pressemeldung vom 4.12.2022, 16:52 Uhr

Warendorf (ots)

Der lebensgefährlich verletzte Fahrer eines Verkehrsunfalls, der sich am 4.12.2022 in Wadersloh ereignet hat, verstarb am Montag, 12.12.2022 in einem Krankenhaus.

Der 56-jähriger Mann befuhr gegen 14.20 Uhr mit seinem Auto die Landstraße 848 in Richtung Benninghausen. Aus ungeklärter Ursache kam der Wadersloher mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der 56-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Nach erfolgreicher Bergung durch die Feuerwehr flog ein Rettungshubschrauber den Mann in eine Klinik. Die Unfallaufnahme erfolgte durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei NRW. Die Landstraße war bis in die Abendstunden gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell