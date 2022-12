Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Zeugen nach möglichem Autorennen auf der K 3 gesucht

Warendorf (ots)

Am Freitag, 9.12.2022 beobachtete ein Autofahrer gegen 21.00 Uhr ein mögliches Autorennen auf der Kreisstraße 3 von Warendorf nach Everswinkel. Der 28-Jährige befuhr mit seinem Pkw die K 3 in Richtung Everswinkel, als er in einer Rechtskurve von zwei Autos überholt wurde. Während der Fahrer eines Mercedes vor dem Pkw des Alverskircheners knapp einscherte, blieb der Fahrer eines Audis A 4 auf der Gegenfahrbahn. Beide Fahrzeugführer beschleunigten stark und fuhren nebeneinander. Der Fahrer eines entgegenkommendes Autos, vermutlich ein Opel Astra, musste abbremsen und auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Anschließend scherte der Fahrer des Audis vor dem Mercedes ein und fuhr schnell weiter. Der Mercedes, dunkler Kombi der E-Klasse, ließ sich nun zurückfallen und bog vor Everswinkel auf den Zubringer zur L 793 ab. Wer hat den Vorfall beobachtet oder wurde sogar gefährdet? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

