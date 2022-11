Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Ausgelöste Brandmeldeanlage & Ölspur

Sprockhövel (ots)

Am Samstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel zu zwei Einsätzen alarmiert. Um 9:41 Uhr löste die automatische Brandmeldeanlage in einem Gewerbebetrieb an der Wuppertaler Straße aus. Ursächlich hierfür war ein Lichtschrankenmelder, der durch eine Palette in einem Regal ausgelöst wurde.

Der Einsatz konnte daraufhin für die 23 ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte der Einheiten Nieder- und Obersprockhövel beendet werden.

Ab 11:26 Uhr beseitigen sechs ehrenamtliche Einsatzkräfte der Einheit Obersprockhövel eine rund 500 m lange Ölspur in der Straße "Im Kühlen Grunde". Dafür wurden 150 kg Bindemittel auf die Fahrbahn aufgebracht. Eine Kehrmaschine reinigte den Bereich im Anschluss.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell