POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.02.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen: Parkrempler flüchtet

Zu einer Unfallflucht kam es in Buchen am Donnerstag, den 9. Februar 2023, zwischen 10 und 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhandels in der Daimlerstraße. Der geparkte VW wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug am hinteren Kotflügel sowie an der hinteren Tür der Fahrerseite beschädigt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf einige hundert Euro.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Schwarzach-Unterschwarzach: Rotlicht missachtet und Schulkinder gefährdet

Am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr übersah ein Audi-Fahrer mutmaßlich eine rote Ampel in Unterschwarzach und gefährdete hierdurch mehrere Schulkinder. Der Fahrer kam von der Michelbacher Straße und wollte nach rechts in die Hauptstraße einbiegen, als er die rote Ampel vermutlich übersah. Eine Gruppe Schulkinder, die zu diesem Zeitpunkt die Straße überqueren wollte, wurde nicht verletzt.

Die Polizei sucht nun Personen, die durch den Vorfall möglicherweise gefährdet worden sind oder Hinweise zum Vorfall geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeiposten Aglasterhausen unter der Telefonnummer 06262 9177080 zu melden.

Mosbach: Einbruch in ein Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Montagabend Zutritt in ein Wohnhaus in Mosbach. Die Unbekannten begaben sich zwischen 17 Uhr und 20.30 Uhr in das Gebäude im Einsiedelweg und durchwühlten mehrere Zimmer, wobei sie eine Uhr sowie Schmuck entwendeten. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern noch an.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Mosbach-Neckargerach: Auto in Brand

Ein Auto brannte in Neckargerach am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr. Das Fahrzeug wurde am Vortag in der Nähe eines Wohnhauses in der Schützenstraße abgestellt und ab diesem Zeitpunkt nicht mehr bewegt. Aus unbekannter Ursache fing es Feuer. Anwohner versuchten zunächst den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer dann endgültig gelöscht werden. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand. Ursächlich für den Brand war vermutlich ein technischer Defekt.

