Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Trickdiebstahl/ Zeugenhinweise erbeten

Erkelenz (ots)

Eine ältere Frau aus Erkelenz wurde am Freitag (30. September) Opfer eines Trickdiebstahls. Zwei ihr unbekannte Frauen sprachen die Seniorin vor einem Mehrfamilienhaus an der Tenholter Straße an und erboten sich, die Einkäufe ins Haus zu tragen. Als sie sich dann in der Wohnung der alten Dame befanden, entwendeten sie aus der Geldbörse Bargeld, den Personalausweis sowie mehrere Bankkarten. Den Diebstahl stellte die Rentnerin erst fest, nachdem die Frauen ihre Wohnung wieder verlassen hatten. Eine der Frauen war etwa 20 Jahre alt und 160 bis 165 Zentimeter groß. Sie hatte eine schlanke Statur, wirkte südländisch und sprach Deutsch mit unbekanntem Akzent. Sie hatte dunkles, schulterlanges Haar und war dunkel gekleidet. Die zweite Frau war in ähnlichem Alter, gleich groß und hatte eine magere Statur sowie ein hageres Gesicht. Auch sie wirkte südländisch und war dunkel gekleidet. Wer hat die Frauen gesehen oder kann Angaben zur ihrer Identität machen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 920 0. Sie haben die Möglichkeit, Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben sowie über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell