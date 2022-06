Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220620.7 Itzehoe: Grafitti-Sprayer auf frischer Tat ertappt

Itzehoe (ots)

Am Samstag um 9:30 Uhr befuhr ein 41jähriger Itzehoer mit dem Fahrrad den Kamper Weg. In einer Unterführung fertigte dieser Graffiti an der Seitenwand an. Ein weiteres Bild entstand kurz darauf am Cheyenne-Club in der Otto-F.-Alsen-Straße. Am Brookhafen stellten Polizeibeamte den Urheber fest. Bei der Kontrolle hatte der Itzehoer Farbanhaftungen an den Händen, er führte vier Spraydosen mit sich. Es erfolgt ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

