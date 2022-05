Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte töten und schlachten trächtiges Schaf auf Buga-Gelände: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Waldau: Unbekannte haben zwischen dem gestrigen Sonntagabend und dem heutigen Montagmorgen ein Schaf einer Herde auf dem Buga-Gelände in Kassel getötet. Dies hatte der Besitzer des Tieres heute gegen 8:40 Uhr entdecken müssen. Wie die von ihm gerufene Streife des Polizeireviers Ost berichtet, war das Schaf, bei dem es sich deutlich sichtbar um ein trächtiges Tier handelte, mit einem scharfen Gegenstand getötet worden. Anschließend hatten der oder die unbekannten Täter von dem Tier die oberen Teile der Beine herausgetrennt und mitgenommen. Das zuständige Veterinäramt war von dem Schafbesitzer bereits ebenfalls informiert worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Tierquälerei und hat ein entsprechendes Strafverfahren nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet. Ob dieser Fall im Zusammenhang mit einem ähnlichen Vorfall im Stadtteil Wolfsanger steht, bei dem am 22. April sieben Schafe einer Herde getötet und geschlachtet worden waren, ist derzeit noch unklar. Zur Aufklärung des Falls werden nun Zeugen gesucht, die zwischen dem gestrigen Sonntagabend, 21:20 Uhr, und dem heutigen Montagmorgen, 8:40 Uhr, im Bereich der Schafherde auf dem Buga-Gelände am Waldauer Fußweg möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

