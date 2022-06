Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220620.4 Itzehoe: Betrüger versprechen hohe Gewinne und ergaunern Geld

Itzehoe (ots)

Am Samstag wandte sich eine 24jährige Itzehoerin an die Polizei, nachdem sie Opfer einer Betrugsmasche geworden ist. Ein unbekannter Anrufer teilte der Itzehoerin mit, dass sie 39.900 Euro gewonnen habe und der Gewinn über eine Firma mit dem Namen "Safe Security" abgewickelt würde. Eine Sicherheitsleistung in Höhe von 900 Euro sei notwendig in Form von Google Play Guthaben. Da sich die Frau an Gewinnspielen beteiligte, wurde sie zu spät auf Ungereimtheiten aufmerksam. Anstatt einer Gewinnübergabe kam es nur zu diversen Anrufen, Terminverschiebungen und den Verlust des Guthabens.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell