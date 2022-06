Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220620.3 Lägerdorf: Einbrecher entwenden Werkzeuge und Gartengeräte

Lägerdorf (ots)

Am Sonntag um 9:30 Uhr entdeckte der Eigentümer eines Einfamilienhauses in der Liliencronstraße Beschädigungen an einer rückwärtigen Außentür. Unbekannte Täter sind durch diese Tür in die Garage eingedrungen und entwendeten dort Spezialwerkzeuge, Elektro- und Gartengeräte und einen Fahrradgepäckträger. Zum Transport müssen diese mit einem Kleintransporter vorgefahren sein, da Geräte in einem Gesamtwert von 15.000 Euro entwendet wurden und insgesamt ein Gesamtgewicht von circa 400 kg bewegt wurde. Die Tatzeit wird von Samstag gegen 16 Uhr bis Sonntag um 4:30 Uhr festgelegt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04821-6020 entgegen.

