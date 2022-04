POL-HAM: Verkehrsunfall mit verletzter Beifahrerin

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte Täter versuchten am Sonntag, 3. April, in ein Mehrfamilienhaus an der Arndtstraße einzubrechen. Zwischen 17 Uhr und 20 Uhr scheiterten sie beim Aufhebeln von der Hauseingangstür des Wohnkomplexes. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter der 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mm) ...

