Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tujas in Brand gesetzt

Übach-Palenberg-Scherpenseel (ots)

An der Heerlener Straße wurde am Samstag (2. Oktober), gegen 18.20 Uhr der Brand mehrerer Tuja Pflanzen entdeckt, die sich auf einem umfriedeten Grundstück befinden. Wie diese in Brand gerieten, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

