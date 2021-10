Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Essingen (ots)

Am Montag, dem 12.10.2021, zwischen 07:00 Uhr und 20:30 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Hochstadter Straße in Essingen eingebrochen. Der unbekannte Täter verschaffte sich durch ein Fenster im Erdgeschoß gewaltsam Zugang in den Wohnraum und entwendete dort diverse Gegenstände von noch unbekanntem Wert. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

