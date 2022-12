POL-SO: Unfall

Warstein (ots) - Am Dienstag kam es gegen 14.10 zu einem Verkehrsunfall auf der Möhnestraße, in etwa in Höhe der Kreuzung Lietwerk. Ein 24-jährige Frau aus Möhnesee fuhr mit ihrem Mitsubishi aus Völlinghausen kommend in Richung Sichtigvor. In Höhe der Unfallstelle kam ihr ein weißer Pkw entgegen, der von der Fahrbahn nach links abkam, so dass die junge Frau nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision mit dem ...

