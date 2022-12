POL-SO: Unfallflucht

Lippstadt (ots) - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am gestrigen Dienstag, gegen 14 Uhr, auf der Udener Straße. Ein 60-jähriger Mann aus Lippstadt befuhr mit seinem Opel die Udener Straße in Richtung der Beckumer Straße. Ein bislang unbekannter Pkw kam ihm in Höhe der Einmündung der Bückeburger Straße entgegen und bog, ohne den Vorrang des Opels zu beachten, nach links in die Bückeburger Straße ein. Der 60-jährige konnte trotz einer Vollbremsung eine Kollision ...

mehr