POL-SO: Unfall

Lippetal (ots) - Am Dienstag, kam es gegen 17.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße, in Höhe der Einmündung der Dolberger Straße. Ein 28-jähriger Mann aus dem Lippetal befuhr die Dolberger Straße aus Hamm kommend in Richtung Heintrop. In Höhe der Unfallstelle beabsichtigte er über die Linksabbiegerspur in die Hauptstraße abzubiegen. Dabei übersah er den Ford einer 29-jährigen Frau aus Beckum, der ...

