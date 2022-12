Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Verletzte Autofahrerin

Lippetal (ots)

Am Dienstag, kam es gegen 17.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße, in Höhe der Einmündung der Dolberger Straße. Ein 28-jähriger Mann aus dem Lippetal befuhr die Dolberger Straße aus Hamm kommend in Richtung Heintrop. In Höhe der Unfallstelle beabsichtigte er über die Linksabbiegerspur in die Hauptstraße abzubiegen. Dabei übersah er den Ford einer 29-jährigen Frau aus Beckum, der ihm in der Dolberger Straße entgegenkam. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw der 29-Jährigen gegen einen weiteren Pkw, einen Mercedes, eines 66-jährigen Mannes aus dem Lippetal geschleudert. Die Fahrerin aus Beckum wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 21 000,- Euro.(dk)

