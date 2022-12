Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall unter Alkoholeinfluss

Anröchte (ots)

Am 26. Dezember, kam es gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Kliever Straße, in Höhe der Einmündung der Robert-Koch-Straße. Ein 52-jähriger Mann aus Anröchte fuhr mit seinem Audi in Richtung der Hauptstraße. In einer Linkskurve kam er erst mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Straßenpollern. Anschließend rutschte der Audi weiter über die Einmündung der Robert-Koch-Straße und touchierte noch eine Straßenlaterne, bis das Fahrzeug zum Stillstand kam. Der Fahrer des Pkw entfernte sich zunächst zu Fuß vom Unfallort, konnte jedoch wenig später durch die eingesetzten Polizeibeamten angetroffen werden. Dem alkoholisierten Anröchter wurde im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Weitere Ermittlungen wurden durch das zuständige Verkehrskommissariat aufgenommen.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell